تنظيم ثاني ندوات مجابهة الإدمان بكلية العلوم بجنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة ندوة توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، وذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية بمخاطر الادمان والتعاطي بالجامعة.

في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وتحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتورة نهى التايه وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بدور صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعيه طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي مطالبا الطلاب بضرورة الاستفادة بمثل هذه الندوات التوعوية وبضرورة نقل التوعية لذويهم .

و رحبت الدكتورة نهى التايه وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضيوف الندوة والحضور وحثت الطلاب على المشاركة الفعالة في الندوة لتحقيق الاستفادة المطلوبة.

وشرحت مروه عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان بالشرح الخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا و دور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان.

كما تناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي وكيفية علاج الحالات المصابة.

وبدأت الجامعة حزمة من الندوات التوعوية لمجابهة الإدمان وتوعية الطلاب بمخاطره، وبدأت أولي هذه الندوات، أمس، بكلية التربية النوعية.