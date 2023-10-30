توقيع الكشف الطبي على 1555 مواطن بأبوقرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، و التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة و الوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بلنصورة إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص ، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد ، أنف وأذن) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان ، منها، 275 حالة جراحة ، 434 حالة أطفال، 288 باطنة ، 67 نساء ، 32 تنظيم الأسرة، 54 أسنان، 173 رمد، 161 أنف وأذن، 71 مسالك بولية، إلى جانب إجراء 115 تحليلا ً متنوعاً، و 6 حالات أشعة سينية و2 موجات صوتية و 150 كشف مبكر للضغط والسكر، و حالتي خلع أسنان، وتحويل 22 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة ، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 130 متردداً لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.