الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بدء مناورات جوية بين أمريكا وكوريا الجنوبية بمشاركة 130 طائرة حربية

مناورات جوية
مناورات جوية

 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية مناورات جوية بمشاركة 130 طائرة حربية من الدولتين.

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بيلاروسيا تجري مناورات عسكرية واسعة النطاق نهاية سبتمبر الجاري

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الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا

وذكر الجيش الكوري الجنوبي – حسبما نقلت صحيفة ميليتري تايمز الأمريكية المعنية بالشئون العسكرية اليوم الاثنين  أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تدريبات بالذخيرة الحية هذا الأسبوع لتعزيز قدرتها على الرد على هجمات مدفعية مفاجئة من قبل كوريا الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم “إن المدفعية بعيدة المدى المنتشرة في كوريا الشمالية يمكنها إطلاق حوالي 16 ألف طلقة في الساعة في حالة نشوب صراع، مما يشكل تهديدا خطيرا لسول، التي تبعد حوالي 40 إلى 50 كيلومترا (25-30 ميلا) عن الحدود مع جارتها الشمالية”.

 

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية لم ترد على الفور على التدريبات، وعادة ما تنظر إلى التدريب العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنه تدريبات على الغزو وترد باختبارات صاروخية.

 

وتقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتوسيع تدريباتهما العسكرية المنتظمة في مواجهة البرنامج النووي المتقدم لكوريا الشمالية، ومنذ العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية أكثر من 100 تجربة صاروخية، بعضها لمحاكاة هجمات نووية على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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