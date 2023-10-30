تشغيل بئر مياه الشرب الرابع بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من أعمال تطوير وصيانة بئر المياه الرابع ضمن منظومة الآبار الخاصة بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية (الزوامل) ببلبيس، وتشغيله لسد احتياجات المنطقة من المياه، وتوفير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

أكد محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب، ليحيوا حياة كريمة.

أوضح الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بالوقوف على المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل العقبات أمامهم لخلق بيئة استثمارية متطورة؛ تم التنسيق مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات بالشركة، بتطوير منظومة الآبار الخاصة بالمنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية ( الزوامل) بمركز ومدينة بلبيس، وتشغيل بئر المياه الرابع، وذلك لزيادة إنتاجية مياه الشرب وسد احتياجات المنطقة من المياه.

وأضاف مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة أنه تم فتح باب الاشتراكات لتوصيل الخدمة إلى أصحاب المصانع والمستثمرين كمرحلة أولى ضمن عدد 4 مراحل سيتم تنفيذها بمعرفة الشركة خلال مدد زمنية محددة، وذلك لإتاحة خدمة توصيل مياه الشرب للمصانع بالمنطقة، بالإضافة إلى أنه من المقرر البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة باقى الآبار بالمنطقة تماشياً مع احتياجات المنطقة من المياه وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.