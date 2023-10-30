استرداد 400 فدان أملاك دولة بمركز المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين والمعتدين عليها.

حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء هاني بدوي، من استرداد 400 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بقرية الكمال إحدى قرى مجلس قروي دمشير، وذلك من خلال حملة مكبرة لإدارات أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والتنظيم، حيث تم استرداد الأراضي ووضع عليها لافتة (أراضي أملاك دولة مستردة ممنوع التعامل عليها).

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.