كشف ملابسات مقطع فيديو حول تعدي شخص على سيدة في حلوان

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك"، بشأن تعرض سيدة للاعتداء من قبل أحد الأشخاص بحلوان.

كان تم تداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد الشاكية (ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم")، وبسؤالها اتهمت (شقيق وشقيقة طليقها، ووالدتهما - مقيمين بذات الدائرة) بقيامهم بالتعدى عليها وإحداث إصاباتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رصد 247 قضية مخدرات خلال 24 ساعة



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 247 قضية مواد مخدرة بإجمالى 275 متهما، إلى جانب تنفيذ 55126 حكم قضائى متنوع.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.