الجمعية العمومية لاتحاد الرماية تعتمد جدول الأعمال بالإجماع

بإضافة مسابقة جديدة..

عقد اليوم الإثنين اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للرماية ، بمقر الاتحاد باستاد القاهرة أمام اللجنة الأولمبية المصرية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

– التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2022/10/11.

– النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

– اعتماد الموازنة والحساب الختامي للميزانية العمومية المنتهية في 2023/6/30.

– التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

– اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وكما تم مناقشة على هامش الجمعية العمومية لانضمام مسابقة جديدة للاتحاد الرماية وهي IPSC” وهي عبارة عن مسابقات الرماية بالرصاص”، تم الموافقة من الجمعية العمومية العادية على عمل لائحة الاشتراك، وتفويض مجلس الإدارة بقيادة اللواء حازم حسنى، على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لانضمام اللعبة للمسابقات الاتحاد خلال الفترة القادمة.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية ، وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

كما شهد الاجتماع حضور 12 هيئة رياضية من أصل 17 هيئة، وتم الموافقة بالإجماع على جميع جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، أستاذ أحمد عبد العليم مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية.