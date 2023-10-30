سفير فلسطين بتونس: الاحتلال يرتكب جرائم للقضاء على شعبنا منذ عقود (فيديو)

قال السفير الفلسطيني فى تونس هائل الفاهوم، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي المدن الفلسطينية، تكملة لاستراتيجية إبادية أو تهجرية أو تبخيرية للهوية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء مع "القاهرة الإخبارية"، إن جرائم الاحتلال أمور مرتبة بشكل مسبق، وحاولوا على مدى عقود تنفيذها وترتيبها وكانوا يطمحون إلى خلق قواعد تنفيذية لتفتيت شعوبنا العربية والهيمنة على مصادرها.

وأوضح أن الهجمة الوحشية على الشعب الفلسطيني، تتماشى مع المنهجية الصهيونية التي تستهدف كل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وهذه المجازر الإبادية تستهدف أبناء شعبنا في قطاع غزة الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلو متر مربع، وعدد الفلسطينيين المتواجدين فيه بحدود مليوني ونصف المليون نسمة كأعلى كثافة سكانية في العالم.

الشعب الفلسطيني لا يواجه طرفا واحدا وإنما استراتيجية استعبادية

وأكد أن الفلسطيني أصبح مستهدفا، معبرا عن غضبه من البيانات التي تصدر عن بعض الدول التي تعتبر نفسها مدافعة عن الحضارة والحرية والإنسانية وحق الدفاع عن النفس، وكأن الآخر له حق والفلسطيني ليس له حق في مقاومة الاحتلال.

وأشار إلى أن ما يرتكب الآن في فلسطين مجازر مستمرة منذ عقود، حيث ارتكب في الثلاثينات والأربعينات ولم تتوقف المجازر ضد هذا الشعب بدعم خارجي.

وذكر أن الشعب الفلسطيني لا يواجه طرفا واحدا وإنما يواجه استراتيجية استعبادية تهدف لصناعة أدوات وقواعد تنفيذية؛ بهدف أول استراتيجي وهو تفتيت الأمة العربية وإضعافها وإدخالها في صراعات داخلية والهيمنة على مواردها وسلب هذه الموارد ومنعها من التقدم والتوحد والتطور، واستندت إلى محاور رئيسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على رأسها التلاعب والتزوير للحقائق الموضوعية من جغرافيا وتاريخ.