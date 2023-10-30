بدل الدولارات بورق أبيض.. كواليس اختطاف عامل من سيارة بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالوراق، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (محامى، نجار) بأنه حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك الثانى قيادة (عامل) بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكى أمامهم وقيام مستقليها باصطحاب قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامى اتصالا هاتفي من رقم"محدد" وساومه لدفع مبلغ مالى (2 مليون جنيه) نظير تحرير "المختطف قائد السيارة".

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص وسيدة – لأحدهم معلومات جنائية)، كما أمكن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة "ملك أحد المتهمين" بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب على ثلاثة منهم، حيث أوهمهم بقدرته على تغيير العملة المحلية نظير عملة أجنبية بسعر أقل من سعر السوق المصرفى، وعقب تقابلهم معه بمركز شرطة نجع حمادى بقنا قام المختطف باستلام المبلغ المالى منهم وإعطائهم حقيبة اكتشفوا عقب ذلك أن ما بداخلها "ورق أبيض" فقاموا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات





أمرت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.

وتعود البداية إلى 22 أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفلين بالسجن لمدة 15 سنة، وشخص ثالث بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف طفل وقتله بسبب خلافات سابقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه بمركز منيا القمح.



تعود أحداث القضية رقم 19349 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1922 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد م م ف، 17 سنة، بدون عمل، مقيم في قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، ومحمد أ م ج، ومحمد س ع ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في ليلة 25 أبريل الماضي، قام المتهمان الأول والثاني بدائرة مركز منيا القمح، وحال كونهما أطفالا جاوزا سن الخامسة عشر عاما ميلاديا كاملا، بخطف المجني عليه الطفل ع م، بطريق التحايل - حال كونه طفلا لم يجاوز من العمر الثامن عشر عاما ميلاديا كاملا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدراجته الآلية قاصدين إقصائه عن أعين ذويه وأعين الناس، وقتلاه.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهما المجني عليه، وذلك على إثر خلافات سابقة فرتبا وخططا انتقاما لذلك، وأعدا لجريمتهما تلك أسلحة بيضاء (كتر - فرامانش) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء سالفي البيان وبأداة (قطعة حجرية) بحوزة المتهم الأول قاصد ين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، ومن ثم قاما بتكبيله من يديه وساقيه وكبلا قطعة حجرية بصدره باستخدام حبال وألقياه بمياه الترعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا دراجته الآلية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي مملوك له، فيما تبين أن المتهم الثالث قد علم بوقوع الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعان المتهم الثاني على الفرار من وجه القضاء بأن أمده بملابس للهرب، وإخفائه لأدلة الجريمة (الدراجة الآلية) سالفة البيان، وذلك بأن فك بعض أجزائها لتغيير معالمها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.