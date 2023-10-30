في ذكرى وفاته الـ 14.. مصطفى محمود صاحب تجربة العلم والإيمان ( بروفايل)

في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2009م، رحل عن عالمنا العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، والذي كان من أبرز المفكرين في مصر كتابةً، والذي ترك إرثًا أدبيًا ودينيًا وفلسفيًا واجتماعيًا وسياسيًا على مدار عقود.

نشأته



وتحل غدًا الثلاثاء ذكرى وفاته الـ14، حيث ولد مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ المعروف يوم 25 ديسمبر 1921م في شبين الكوم بالمنوفية في مصر لأسرة متوسطة الحال، والده موظف وقد كان كثيرًا ما يمرض في طفولته مما أدى لرسوبه ثلاث سنوات في الابتدائية، وعدم قدرته على اللعب كباقي الأطفال.



وكان منذ صغره محبًا للعلوم فكان يمتلك معملًا صغيرًا في المنزل، وبدأ يصنع "مبيدات" يقتل بها الصراصير، ثم يقوم بتشريحها، فقد كان علم التشريح يستهويه بشدة في تلك الفترة المبكرة من حياته.

التحاقه بكلية الطب



وعندما مرض والده وأصيب بالشلل عدة سنوات وتوفي عام 1939، حيث أكمل مصطفى محمود دراسته الثانوية ودخل كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وتخصص في جراحة المخ والأعصاب، ولكن انقطع عن الدراسة سنتين بسبب مرضه، أمضاهما في المطالعة والتفكير في موضوعات أدبية، فامتهن الكتابة في سنوات دراسته الأخيرة وكانت تنشر له القصص القصيرة في مجلة "روز اليوسف"، وقد عمل بها لفترة عقب تخرجه عام 1953، مما دفعه لاحتراف الكتابة.

وعندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارًا بعدم الجمع بين وظيفتين، وعندما كان يجمع بين عضوية نقابتي الصحفيين والأطباء استغنى عن ممارسة الطب وعمل كأديب ومفكر.

حياته الشخصية



تزوج مصطفى محمود مرتين المرة الأولى كانت في عام 1961 وقد أنجب من هذا الزواج طفلين ولد يدعى أدهم وبنت تسمى أمل ولكن استمر هذا الزواج لمدة 12 عامًا فقط، حيث انفصل عن زوجته وتم الطلاق في عام 1973، وبعد مرور عشرة أعوام تزوج للمرة الثانية من سيدة تدعى "زينب حمدي" وكان ذلك في عام 1983 ولكن لم تطل فترة هذا الزواج وفي عام 1987 انفصل عن زوجته ولم ينجب منها أطفال.

مؤلفاته



ألّف مصطفى محمود 89 كتابًا، متعدد الموضوعات والمجالات فمنها علمية ومنها فلسفية ومنها أدبية، سياسية، اجتماعية، ودينية وأتقن أيضًا كتابة المسرحيات والحكايات من بينها:-لغز الموت" في 1959- وفي عام 1961 كتب "أينشتاين والنسبية- القرآن محاولة لفهم عصري في عام 1969-عام 1970 كتب كتابه الشهير رحلتي من الشك إلى الإيمان.

كما نشر محمود، العديد من المقالات ومنها: (ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، زيارة للجنة والنار، عظماء الدنيا وعظماء، علم نفس قرآني جديد، الإسلام السياسي والمعركة القادمة، على حافة الانتحار، عالم الأسرار، المؤامرة الكبرى، الله والإنسان، أكل العيش، عنبر 7، شلة الأنس، رائحة الدم، إبليس، لغز الحياة، الأحلام، في الحب والحياة).

مسجد مصطفى محمود



وقام بإنشاء مسجد في القاهرة باسمه هو "مسجد مصطفى محمود" عام 1976م ويتبع له "جمعية مسجد محمود" والتي تضم "مستشفى محمود" و"مركز محمود للعيون" ومراكز طبية أخرى إضافة إلى مكتبة و متحف للجيولوجيا وآخر للأحياء المائية ومركز فلكي

برنامج العلم والايمان



في عام 1971 بدأ بتقديم برنامجه "العلم والإيمان" هو برنامج تلفزيوني قام بتقديمه لثماني وعشرين سنة في التلفزيون المصري، وكان يهدف إلى تناول العلم علي الأسس الإيمانية، البرنامج وصل إلى درجة كبيرة من الشهرة وقدم أكثر من 400 حلقة على مدار ثمانية وعشرين سنة.



أشهر مقولاته



"لن تكون متدينًا إلا بالعلم فالله لا يعبد بالجهل- وكلما أمسكت بحالة من حالاتي وقلت هذا هو أنا ماتلبث هذه الحالة أن تفلت من أصابعي وتحل محلها حالة أخرى- الكراهية تكلف أكثر من الحب لأنها إحساس غير طبيعي إحساس عكسي مثل حركة الاجسام ضد جاذبية الأرض تحتاج إلى قوة وتستهلك وقود أكثر".

وفاته

وقد توفى الدكتور مصطفى محمود 31 أكتوبر عام 2009 بعد رحلة علاج استمرت عدة شهور عن عمر ناهز 88 عامًا، وقد تم تشييع الجنازة من مسجده بالمهندسين، بعدما ترك علامات مؤثرة في تاريخ العلم والإيمان.