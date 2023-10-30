تعليم نجع حمادي يكرم مختار عبد المبدي لسداده مصروفات دراسية لغير القادرين

قدم أبو الوفاء عبد السلام مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، شهادة شكر وتقدير، للمحاسب مختار علي عبد المبدي مدير بنك فيصل الإسلامي فرع مدينتي بالقاهرة، وذلك تقديرا وعرفانا له لقيامه بسداد المصروفات الدراسية لتلاميذ من غير القادرين والأيتام بمدارس تابعة للإدارة، متمنيا له دوام التوفيق.

وقال "عبد المبدي" إن المشاركة المجتمعية أصبحت ضرورة بقاء لمجتمعنا وضرورة قومية لدعم ومساندة التعليم وتطويره وتحقيق جودته النوعية.

وأضاف أن المشاركة المجتمعية، باتت تعبر عن صياغة جديدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع علاقة تتكامل فيها مسئولية الدولة والمجتمع بكافة أفراده و فئاته و هيئاته و منظماته الحكومية وغير الحكومية عن التعليم.