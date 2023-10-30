وزير الري يلتقى مدير معهد البحر المتوسط للمياه

على هامش أسبوع القاهرة السادس

على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، آلان ميسونييه مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه .

وأشار الدكتور سويلم، إلى دور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه ، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء .

واكد الدكتور سويلم على اهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه لإنتاج الغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال ، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه متوجها بالدعوة للمعهد للمشاركة فيها .



ولفت لأهمية التنسيق بين مصر باعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمعهد لتوحيد الرسائل والرؤى التى تقدمها الدول الافريقية ودول البحر المتوسط فى مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه وصولا إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى اندونيسيا فى العام القادم .