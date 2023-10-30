إسكان النواب تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع على 3 محاور

عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعًا لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ووضعت اللجنة خطة عمل على ثلاث محاو المحور الأول يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني والمحور الثاني يتعلق بقطاع المرافق العامة والمحور الثالث قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية.

أما بالنسبة للمحور الأول قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، فسيتم متابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان، دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه المطورين العقاريين، مناقشة موضوع تصدير "العقارات وتشجيع الاستثمار العقاري، متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير المسكن الملائم ، ومناقشة مشكلات الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان. بحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن ،ودراسة مدى إمكانية نقل تبعية إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعوقات ذلك ،و متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وبحث سبل مكافحة البناء العشوائي وبخاصة على الأراضي الزراعية. دراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات دراسة المشكلات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. بحث المعوقات التي يعاني منها قطاع المقاولات المصري ،متابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع الإسكان.

أما بالنسبة للمحور الثاني والذي ستعمل عليه اللجنة فى خطتها قطاع المرافق العامة من حيث متابعة معدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحي، متابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات، وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد، بحث سبل الاستغلال الأمثل للقروض التي يتم إتاحتها المشروعات، الصرف الصحي لتنفيذ ذات الأولوية، دراسة كيفية تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه، الشرب والصرف الصحي، التأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وإحلال المرافق العامة مياه وصرف، دراسة سبل وآليات إزالة المعوقات المتعلقة باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة (إعادة الشيء إلى أصله)

أما بالنسبة للمحور الثالث فهو قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية، متابعة تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن المشروعات التنموية، ودراسة كيفية تحفيز التسكين في التجمعات العمرانية الجديدة.. بحث كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها، بحث سبل التوفيق بين المخطط الاستثماري والمخطط العمراني، متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة، الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع الفئات. دراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء. متابعة خطط واستراتيجيات تعميم مبدأ البناء الأخضر، متابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات، دراسة تطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، متابعة تفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.