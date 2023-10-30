اصطدام قطارين في الهند وسقوط ضحايا (فيديو)

تجاوز قطار ركاب الإشارة واصطدم بآخر من الخلف على خط “هوراه - تشيناي” في ولاية أندرا براديش الهندية، ما تسبب في مصرع 13 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

الحادث جاء بعد أشهر من الاصطدام المروع بين 3 قطارات في أوديشا والذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصًا.

تفاصيل اصطدام قطارين

توقف قطار ركاب خاص متجه من فيساخاباتنام إلى بالاسا على القضبان بين ألاماندا وكانتاكابال بالقرب من كوثسافاتسالا بسبب عدم وجود إشارة عندما اصطدم به قطار الركاب فيزاج- رايجاد، مما أدى إلى خروج ثلاث عربات عن مسارها.

وقالت السكك الحديدية الهندية، إن الحادث كان نتيجة خطأ بشري، مضيفة أن قائد الطائرة لم يلاحظ الإشارة.