تنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز شباب تل محمد بالشرقية

استضاف مركز شباب تل محمد التابع لإدارة شباب الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، ضمن معسكرات برنامج مشواري، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار أنشطة الإدارة العامة للشباب، التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

ويستمر معسكرات برنامج مشواري للنشء على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر بتنفيذ عدد ٣٥ معسكرًا، والذي يستهدف ١٢٠ مشاركًا من النشء بالمعسكر الواحد للفئة العمرية من ١٠ وحتى ١٤ سنة، وتتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية (معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارة إدارة الوقت) من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.