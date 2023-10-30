اختتام فعاليات برنامج تدريب «الدراسات الاجتماعية» على المنهج الجديد بأزهر الشرقية

أختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية،اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، وقد تمت التدريبات على مدار ثلاتة أيام متتالية بقاعة التدريب التربوي بدبوان عام المنطقة.

وتفقد الدكتور السيد الجنيدي ،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، وتبادل الخبرات بين المدربين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف في الارتقاء بالعملية التعليمية للجوانب كافة.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن البرنامج يأتي تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل المعلمين بمنطقة الشرقية الأزهرية، منوها إلى أن البرنامج مخطط له أن يشمل معلمي جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية ( لغة عربية، لغة انجليزية، علوم) ويتم تنفيذه طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.