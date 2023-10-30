عيد الهالوين.. أبرز المعلومات ومظاهر الاحتفال حول العالم

عيد الهالوين.. في الحادي والثلاثين من أكتوبر كل عام يحتفي العالم بعيد الهالوين، حيث يعد من الاعياد التي تنتمي إلى الديانة المسيحية ويتم إحياء العديد من الشعائر الدينية في الديانة المسيحية في عشية العيد المسيحي الغربي.



عيد الهالوين

وقد اشتهر هذا العيد بمشاهد الرعب والخوف، مع اختلاف الطقوس من دولة لاخرى والملابس الغريبة والازياء الغرية والمكياج المرعبة والدماء، مما يُصيب البعض بالهلع والامراض النفسية.

الهالوين هو اختصار للمصطلح الأسكتلندي "All Hallows Eva"

كما يتم الاحتفال به في ليلة 31 أكتوبر وهي الليلة التي تسبق عيد تكريم القديسين في القرن الثامن

كما يكون الاحتفال به يكون بإشعال النار وارتداء الأزياء المخيفة لطرد الأشباح

وفي عام 1000 بعد الميلاد أضافت الكنيسة الكاثوليكية يوم جميع الأرواح وهي ما تسمى عشية جميع الأقداس، ثم يوم الهالوين، وهو يوم جميع الأرواح يكون فيه الصلاة من أجل الموتى.

مظاهر الاحتفال



وتتعدد مظاهر الاحتفال بالهالوين من دولة لاخرى كالاتي:

النمسا

يحتفل النمساويون بـ "الهالوين"، عن طريق إحياء بعض طقوس التراث الشعبي، مثل إضاءة الفوانيس فى المنازل من أجل الترحيب بأرواح الموتى، بالإضافة إلى أنهم قبل النوم يتركون طبقا من الخبز والماء إعتقادًا منهم بأن أحد الزائرين من الأرواح يحتاج إلى تناول وجبة خفيفة.

الصين

يشبه احتفال الصينيين بالهالوين احتفال النمساويين، فهم يحرصون على وضع الطعام والشراب أمام صور القتلى والأحباء من الأموات، وكذلك تضاء المشاعل والفوانيس فى الطرقات لتتمكن تلك الأرواح من السير فى أرض الوطن.



اليابان

كما يحتفل اليابانين بعيد الهالوين عن طريق ارتداء الأزياء المفضلة لديهم سواء كانت على شكل حيوان أو فاكهة أو شخصية خارقة من أبطال الأفلام الكرتونية، ثم يخرجون إلى الميادين العامة لشراء الحلوى والاستمتاع بالعطلة على طريقتهم.

بلجيكا

ويحتفل البلجيكيون بعيد الهالوين، قبل موعده بليلة واحدة، حيثُ يقومون بإرتداء العديد من الأقنعة المختلفة مثل الساحر ومصاص الدماء والغول، بالإضافة إلى يقيموا بمهرجانات الاحتفال فى المدن الكبيرة.

المكسيك

يعتبر المكسيكيون عيد القديسين "الهالوين"، حدثًا دينيًا تاريخيًا ويكون يوم عطلة رسمية، حيث يقومون بوضع الشموع والزهور أمام المقابر إلى جانب صور أمواتهم، وغالبا ما تتشكل حلوياتهم من جماجم السكر وأخرى مزينة بالألوان الزاهية.