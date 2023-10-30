الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان وظائف للهيئة العامة للطرق والكباري

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

اشار الجهاز الى انة  يمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما أتاح الجهاز التظلم بدءا من اليوم الموافق ٣٠ أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري.

الجريدة الورقية