ندوة لشباب الشرقية عن أهمية العلم والتعليم في بناء الأوطان

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم غدًا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان "أهمية العلم والتعليم في بناء الأوطان".

ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ سعيد عبدالدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتقديم محمد مرعى المسئول المالى والإعلامى بإدارة شباب أبوكبير، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن عناصر الندوة ستضم مواضيع: منزلة العلم والتعليم في الإسلام، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أهمية التعلم في حياة الإنسان، دور العلم في نهضة الأمم وبناء الأوطان.