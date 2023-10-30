الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة.. وفقًا لـ لرئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، توفر زيادة ضريبة الجدول على التبغ ومنتجاته 8 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، حيث زادت الضريبة المضافة على السجائر بواقع 50 قرشًا لتصبح 450 قرشًا بدلًا من 400 قرشًا على الأصناف المنتجة محليًا.

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أنشطة توعوية بخطورة التدخين والمخدرات بمناطق بديلة العشوائيات

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هل التدخين يساعد في التخلص من الصداع؟

أسعار السجائر وفقًا للأسواق

سعر عبلة السجائر كليوباتر نحو 48 جنيهًا.

سعر عبلة السجائر كيلوباترا بوكس نحو 50 جنيهًا.

سعر عبلة السجائر ميريت نحو 75 جنيهًا.

سعر  عبلة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيهًا.

سعر عبلة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيهًا.

سعر عبلة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيهًا.

سعر عبلة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيهًا.

رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي

وفي سياق آخر أوضح رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك ضريبة متغيرة وثابتة على السجائر، وأن الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك، بينما الثابتة كانت في الفئة الدنيا تتمثل في 4 جنيهات وأصبحت 4 جنيهات ونصف، والفئة الوسطى 6 جنيهات ونصف أصبحت 7 جنيهات، والفئة العليا من 7 جنيهات أصبحت 7 جنيهات ونصف.

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