الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن يؤكد ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده وتركيا

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

 

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده وتركيا .. مثمنا دور تركيا على الصعيد العالمي على مدار المائة عام الماضية.

txt

بلينكن: أمريكا لا تريد حربًا مع إيران لكنها ستدافع عن نفسها

txt

بلينكن يؤكد لميقاتي دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني وقلقه من التوترات على الحدود الجنوبية

وقال  في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني ، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية ، اليوم الاثنين إن "حلف الناتو هو أساس السلام والأمن الإقليميين، وواشنطن وأنقرة تقفان معًا لدعم سيادة أوكرانيا وديمقراطيتها".

وأضاف "أن تزايد أعداد الطلاب والمشاركين في التبادل المهني والثقافي والأكاديمي والزوار السياحيين الذين يسافرون في الاتجاهين يجعل شعبينا أقرب إلى بعضهما البعض.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في حلول الطاقة النظيفة لمعالجة أزمة المناخ وفي العلوم والفضاء والتكنولوجيا يؤدي إلى إنتاج سبل جديدة واعدة للتقدم.

واختتم البيان بالقول: "في هذه المناسبة التاريخية، نحتفل معكم بتأسيس الجمهورية التركية ونتطلع إلى قرن آخر من الصداقة والتحالف الذي يعود بالنفع على شعبنا والمنطقة والعالم.

مواد متعلقة

خبير في الصراع العربي الإسرائيلي: بلينكن اقترح على مصر أخذ مليون فلسطيني

بلينكن: أمريكا وإسرائيل ستضعان خطة مساعدة للمدنيين في غزة

بلينكن ونتنياهو يختبئان من الصواريخ أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.. فيديو

بلينكن يغادر إسرائيل ويتجه للأردن ثم مصر لمنع التصعيد في غزة (فيديو)

شكري يعرب عن تطلعه أن تكون زيارة بلينكن لإسرائيل لاحتواء التصعيد (شاهد)

الجريدة الورقية