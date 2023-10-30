بلينكن يؤكد ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده وتركيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده وتركيا .. مثمنا دور تركيا على الصعيد العالمي على مدار المائة عام الماضية.

وقال في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني ، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية ، اليوم الاثنين إن "حلف الناتو هو أساس السلام والأمن الإقليميين، وواشنطن وأنقرة تقفان معًا لدعم سيادة أوكرانيا وديمقراطيتها".

وأضاف "أن تزايد أعداد الطلاب والمشاركين في التبادل المهني والثقافي والأكاديمي والزوار السياحيين الذين يسافرون في الاتجاهين يجعل شعبينا أقرب إلى بعضهما البعض.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في حلول الطاقة النظيفة لمعالجة أزمة المناخ وفي العلوم والفضاء والتكنولوجيا يؤدي إلى إنتاج سبل جديدة واعدة للتقدم.

واختتم البيان بالقول: "في هذه المناسبة التاريخية، نحتفل معكم بتأسيس الجمهورية التركية ونتطلع إلى قرن آخر من الصداقة والتحالف الذي يعود بالنفع على شعبنا والمنطقة والعالم.