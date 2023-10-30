الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 14حالةتعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركز المحلة

جانب من الازالات
جانب من الازالات

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم إزالة 14 حالة تعدى و مخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 13 قيراط و 4 سهم تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

و قد تضمنت الأعمال إزالة 4 حالات بالوحدة المحلية بالمعتمدية عبارة عن فك جمالون صاج بمساحة 1 قيراط و 3 سهم و أعمال حفر فى باطن الأرض لعمل شدات خشبية و خرسانية بمساحة 1 قيراط و 6 سهم و مبنى بلوك على مساحة 1 قيراط و حجرة بالبلوك على سمل خرسانى قديم بمساحة 4 سهم و 3 حالات بنطاق الوحدة المحلية لدمرو عبارة عن أساس و أعمال حفر فى باطن الأرض بمساحة 1 قيراط و سور بالبلوك بمساحة 2 سهم و بلوك معروش بمساحة 6 سهم و حالتين بالوحدة المحلية بشبيش عبارة عن بناء سور بارتفاع 3 متر و بداخله غرف بالبلوك بمساحة 5 قيراط و أساس مبنى بالبلوك على مساحة 19 سهم

و أضاف بأنه تم إزالة 11 سهم أساس بالبلوك بالجابرية و 12 سهم بلوك مغطى بالصاج بمحلة أبو على و 12 سهم أساس مبنى بالبلوك الأبيض و المونة الأسمنتية بشبرابابل و ردم أعمال حفر بمساحة 2 قيراط بسامول و فك شدات خشبية لدور أول علوى بمساحة 16 سهم بقرية نمرة البصل

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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