إزالة 14حالةتعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم إزالة 14 حالة تعدى و مخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 13 قيراط و 4 سهم تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

و قد تضمنت الأعمال إزالة 4 حالات بالوحدة المحلية بالمعتمدية عبارة عن فك جمالون صاج بمساحة 1 قيراط و 3 سهم و أعمال حفر فى باطن الأرض لعمل شدات خشبية و خرسانية بمساحة 1 قيراط و 6 سهم و مبنى بلوك على مساحة 1 قيراط و حجرة بالبلوك على سمل خرسانى قديم بمساحة 4 سهم و 3 حالات بنطاق الوحدة المحلية لدمرو عبارة عن أساس و أعمال حفر فى باطن الأرض بمساحة 1 قيراط و سور بالبلوك بمساحة 2 سهم و بلوك معروش بمساحة 6 سهم و حالتين بالوحدة المحلية بشبيش عبارة عن بناء سور بارتفاع 3 متر و بداخله غرف بالبلوك بمساحة 5 قيراط و أساس مبنى بالبلوك على مساحة 19 سهم

و أضاف بأنه تم إزالة 11 سهم أساس بالبلوك بالجابرية و 12 سهم بلوك مغطى بالصاج بمحلة أبو على و 12 سهم أساس مبنى بالبلوك الأبيض و المونة الأسمنتية بشبرابابل و ردم أعمال حفر بمساحة 2 قيراط بسامول و فك شدات خشبية لدور أول علوى بمساحة 16 سهم بقرية نمرة البصل

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين