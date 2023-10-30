اقتران القمر مع النجم بلايدس في مشهد بديع.. الليلة

تشهد سماء مصر والعالم اليوم الاثنين ظاهرة فلكية والتي تعد الاخيرة خلال شهر أكتوبر الجاري وهي اقتران القمر مع النجم بلايدس في برج الثور.

اقتران القمر مع الحشد النجمي



وفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن القمر يقترن للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع الحشد النجمي"الثريا" أو الأخوات السبع في برج الثور"بلايدس"، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

رؤية الاقتران مع شروق الشمس



وأضاف تادروس، يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاه الشرق بحلول الـ 6:30 مساءً تقريبًا ويظلان بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية



وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، حيث أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الليلية



وذكر، أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا، فليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.