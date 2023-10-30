عاجل.. فتح طريق شرم الشيخ/ دهب

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم فتح طريق شرم الشيخ/ دهب لحركة السير بدءًا من الساعة 2200 مساء الأحد الموافق 10/29/ 2023 كما تم عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كالتالي:

١- تحويل الاتجاه من شرم الشيخ الي دهب من كم ٢٣ إلى كم ٤٠ في الاتجاه المعاكس

٢- تحويل الاتجاه من دهب الي شرم الشيخ من كم ٦٠ إلى كم ٥٣ في الاتجاه المعاكس وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركة السير بالطريق كما أشارت الهيئة إلى أن باقي المسافات من الطريق تعمل بصورة جيدة.

جدير بالذكر أنه كان قد تم غلق طريق (شرم الشيخ /دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب الساعة 16.15 عصر أمس الأحد في الاتجاهين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرو.

لحدوث سيول على الطريق للحفاظ على أرواح المواطنين كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الإيماءات من على جانبي في هذه المسافة.