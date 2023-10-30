المسلماني مهاجما جيش الاحتلال: أين البطولة في قتل النساء والأطفال؟ (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد المسلماني، العمليات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين من سكان غزة.

وقال أحمد المسلماني خلال برنامجه "الطبعة الأولى" على فضائية الحياة، مساء اليوم: الجميع شاهد وتابع الليالي المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع: "رأينا مع قطع الكهرباء والمياه والغذاء والاتصالات أن غزة كلها مساحة مظلمة وأن الضوء الوحيد فيها هو ضوء الموت والصواريخ والقنابل والمتفجرات".

حرب غزة حرب قبيحة لا بطولة فيها"

وأردف المسلماني: "حرب غزة حرب قبيحة لا بطولة فيها"، متسائلا: "أين البطولة في طيارات تضرب منازل لمدنيين، وفي قتل نساء وأطفال وهدم بيوت على أصحابها؟.. لا توجد بطولة في ذلك".



قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الجولة الحالية من الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، شهدت تغيرًا كبيرًا عن الجولات السابقة، وهي أكثر تطورًا ووحشية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن عناصر حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى التسليح والمهارة القتالية والخططية، ودرسوا الجانب الإسرائيلي دراسة معمقة، بينما على الجانب الآخر عندما بدا لإسرائيل هذا التطور والتغير على قدرات المقاومة، قابلته بوحشية أكبر واستخدام أسلحة أكثر فتكًا، وصب عدد من أطنان المتفجرات لم تشهده أي جولة سابقة بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي من العملية من الجانب الإسرائيلي، أن الاحتلال أفصح عن وجهه القبيح عندما تحدث عن التهجير القسري ودفع سكان غزة إلى سيناء، ودفع سكان الضفة إلى الأردن.

الجنائية الدولية تطالب بمواصلة المساعدات لغزة

وفي وقت سابق زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر اليوم الأحد ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلا يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء.

وأكد خان أن أهل غزة يستحقون العدالة وأن العدالة يجب أن تتحقق.

وتابع أن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.

ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8005 شهداء، منهم 3342 طفلا و2026 سيدة، إضافة إلى إصابة 20242 مواطنا بجروح مختلفة.