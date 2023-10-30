تحرير 11 ألف قضية سرقة كهرباء في الشقق والمحال

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط قرابة 11712 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بغسيل 57 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهمين بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بتأسيس أنشطة تجارية و شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 57 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بغسيل الأموال حصيلة الاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه اليهم.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 4 متهمين لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهممعلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات.