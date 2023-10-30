تحرير 65 قضية متنوعة أبرزها تهريب نقد أجنبى وهجرة غير شرعية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتين وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط 3 قضايا و4270 مخالفة مرورية متنوعة و57 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 468 حكما قضائيا متنوعا.



و تم ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وأمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل شخص واشعال النيران فى جثته فى بولاق الدكرور لسرقته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شخص واشعال النيران في جثته لسرقته ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات لكشف ملابسات الحادث .

وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

بالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وتوصلت التحقيقات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجنى عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثانى، وقام بالتعدى عليه بإستخدام حجر مما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالى، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثانى.

كما أمرت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.