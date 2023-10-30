راكب نمساوى يحاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار فيينا اشتبه محمد أبو بكر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب نمساوى الجنسية من أصل مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجه عبدالشافى مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى تلاحظ وجود عبوات دوائية .

وبالعرض على محمد سيد مراد المشرف على صاله الوصول قام بتكليف محمود جمال مأمور الجمرك بتفتيش الراكب فتبين وجود ١٩ شريط بكل شريط ١٠ أقراص بإجمالى قرص من أقراص الترامادول المخدر باجمالى ١٩٠ قرص .

وقام بالجرد والتحريز محمود الحاوى ووائل على بحضور محمد طعيمه من الأمن الجمركى

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٧ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى