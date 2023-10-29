وداعاً للمبرمجين.. روبوتات الذكاء الاصطناعي تطور البرمجيات في 7 دقائق بدلاً من 4 أسابيع

في شهر يوليو الماضي، أثبت فريق من الباحثين أن ChatGPT قادر على تصميم شريحة صغيرة بسيطة وقابلة للإنتاج من الصفر في أقل من 100 دقيقة، باتباع التعليمات البشرية المقدمة باللغة الإنجليزية البسيطة.

في الشهر الماضي، قررت مجموعة أخرى - تعمل في جامعات في الصين والولايات المتحدة - اتخاذ خطوة أبعد وإبعاد البشر عن العملية الإبداعية بشكل شبه كامل.

بدلاً من الاعتماد على روبوت دردشة واحد يقدم إجابات للأسئلة التي يطرحها الإنسان، أنشأوا فريقًا من روبوتات ChatGPT 3.5، يتولى كل منها دورًا مختلفًا في وكالة برمجيات: الرئيس التنفيذي، CTO، CPO، مبرمج، مراجع الكود، مختبر الكود ، ومصمم جرافيك.

تم إطلاع كل واحد منهم على دوره وقدم تفاصيل حول سلوكهم ومتطلبات التواصل مع المشاركين الآخرين، على سبيل المثال. "المهمة والأدوار المحددة، وبروتوكولات الاتصال، ومعايير الإنهاء، والقيود."

ومع ذلك، بخلاف ذلك، سيتعين على فريق الذكاء الاصطناعي (AI) في ChatDev – كما سميت الشركة – التوصل إلى حلول خاصة به، وتحديد اللغات التي سيتم استخدامها، وتصميم الواجهة، واختبار المخرجات، وتقديم التصحيحات إذا لزم الأمر.

وبمجرد الاستعداد، قام الباحثون بعد ذلك بتغذية فريقهم الافتراضي بمهام محددة لتطوير البرمجيات وقياس مدى أدائه من حيث الدقة والوقت اللازم لإكمال كل منها.

كان من المفترض أن تتبع الروبوتات نموذجًا ثابتًا لتطوير الشلال، مع تقسيم المهام بين التصميم والترميز والاختبار وتوثيق العمل المنجز، مع تعيين كل منهم دوره طوال العملية.

ما وجدته مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو استبعاد الرئيس التنفيذي من الجوانب الفنية للعملية. يتمثل دوره في تقديم المدخلات الأولية والعودة إلى الملخص، مع ترك التقنيين والمصممين للقيام بعملهم بسلام - على عكس العالم الحقيقي تمامًا!

أعتقد أن الكثير من الناس سيرحبون بأسيادنا الجدد، الذين تلقوا تعليمات بعدم التدخل في الوظيفة حتى يحين الوقت المناسب لهم للقيام بذلك. فقط فكر في عدد الصراعات التي يمكن تجنبها!

بمجرد أن أصبح الفريق بأكمله جاهزًا للانطلاق، قام الباحثون بعد ذلك بتغذية فريقهم الافتراضي بمهام محددة لتطوير البرمجيات وقياس مدى أدائه من حيث الدقة والوقت اللازم لإكمال كل منها.

استمرت هذه المحادثات في كل مرحلة قبل اكتمالها وتمرير المعلومات لتصميم الواجهة والاختبار والوثائق (مثل إنشاء دليل المستخدم).

وبعد تشغيل 70 مهمة مختلفة من خلال شركة تطوير برامج الذكاء الاصطناعي الافتراضية هذه، تم تنفيذ أكثر من 86 بالمائة من التعليمات البرمجية المنتجة بشكل لا تشوبه شائبة. أما النسبة المتبقية البالغة 14 في المائة فقد واجهت عوائق بسبب التبعيات الخارجية المعطلة والقيود المفروضة على واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT - لذلك، لم يكن ذلك عيبًا في المنهجية نفسها.

تم قياس أطول وقت يستغرقه إكمال مهمة واحدة عند 1030 ثانية، أي ما يزيد قليلاً عن 17 دقيقة، بمتوسط ست دقائق و49 ثانية فقط لجميع المهام.

مدة إنتاج البرمجيات

وربما لم يكن هذا كل ما يقوله حتى الآن. بعد كل شيء، هناك العديد من المهام، الكبيرة والصغيرة، في تطوير البرمجيات، لذلك وضع الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في السياق:

"في المتوسط، استغرق تطوير البرامج والواجهات صغيرة الحجم باستخدام CHATDEV 409.84 ثانية، أي أقل من سبع دقائق. وبالمقارنة، فإن دورات تطوير البرمجيات المخصصة التقليدية، حتى ضمن أساليب تطوير البرمجيات الرشيقة، تتطلب عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أو حتى عدة أشهر لكل دورة.

على أقل تقدير، يمكن لهذا النهج أن يختصر أسابيع من وقت التطوير النموذجي - ونحن فقط في بداية الثورة، مع روبوتات الذكاء الاصطناعي التي لا تزال غير متطورة للغاية (وهذا لم يكن حتى أحدث إصدار من ChatGPT) .

وإذا لم يكن الوقت كافيًا للتوفير، فإن التكاليف الأساسية لتشغيل كل دورة باستخدام الذكاء الاصطناعي هي فقط... 1 دولار. دولار.

وحتى لو أخذنا في الاعتبار معلومات الإعداد والإدخال الضرورية التي يقدمها البشر، فإن هذا النهج لا يزال يوفر فرصة لتحقيق وفورات هائلة.



وداعا للمبرمجين؟

ربما قريبا، ولكن ليس بعد. حتى مؤلفو البحث يعترفون أنه على الرغم من أن المخرجات التي تنتجها الروبوتات كانت وظيفية في أغلب الأحيان، إلا أنها لم تكن دائمًا ما هو متوقع تمامًا (على الرغم من أن هذا يحدث للبشر أيضًا - فكر فقط في كل الأوقات التي فعلت فيها بالضبط ما كان العميل قد فعله) سألوا وما زالوا غاضبين).

لقد أدركوا أيضًا أن الذكاء الاصطناعي نفسه قد يُظهر تحيزات معينة، وأن الإعدادات المختلفة التي تم نشره بها كانت قادرة على تغيير المخرجات بشكل كبير، مما يجعله غير قابل للاستخدام في الحالات القصوى. بمعنى آخر، يعد إعداد الروبوتات بشكل صحيح شرطًا أساسيًا للنجاح. على الأقل اليوم.

لذا، في الوقت الحالي، أعتقد أننا سنشهد ارتفاعًا سريعًا في التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ن بدلاً من الاستبدال التام.

ومع ذلك، من الصعب أيضًا الهروب من الانطباع بأننا من خلاله سنرفع من يخلفنا، وفي المستقبل غير البعيد، سيقتصر عمل البشر على تحديد الأهداف التي يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقها فقط، في حين أن إتقان لغات البرمجة سيكون أقرب إلى تعلم اللغة اللاتينية.