الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي بهدف في الدوري الأفريقي

بهدف يتيم، تغلب الوداد المغربي على ضيفه الترجي التونسي على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحتاج وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا إلى تجنب الهزيمة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في تونس في الأول من نوفمبر لبلوغ نهائي البطولة المستحدثة من الاتحاد الإفريقي .

وأرسل بوسفيان تمريرة عرضية خدعت حارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة 59.

وسيطر الوداد على المباراة وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

ومرت ضربة رأس من الشرقي البحري بجوار القائم الأيسر منتصف الشوط قبل أن تفتقد ضربة رأس من أيوب العملود الدقة وتمر بجوار نفس القائم في الدقيقة 36.

وبعدها حاول أمين أبو الفتح لكن بن شريفية تصدى لتسديدته بنجاح.

جاءت أول فرص الترجي حين حاول رودريجيز بضربة رأس أبعدها يوسف المطيع حارس الوداد بنجاح قبل أربع دقائق من الاستراحة.

ووقفت العارضة أمام محاولة الوداد التسجيل ثانية بعد تقدمه مباشرة حيث ردت ضربة رأس من البحري لتحرمه من تعزيز الفوز.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي أمام الفائز من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.

وخسر الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، بهدف أمام مضيفه صن داونز في وقت سابق من اليوم الأحد.