نيويورك تنتفض وتدعم القضية الفلسطينية.. والحكومة تغلق جسر بروكلين بسبب ضخامة أعداد المتظاهرين



تظاهرت اليوم أعداد كبيرة على جسر بروكلين في نيويورك، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين وما يحدث في غزة من مجازر للأطفال والمدنيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني على القطاع.

ولوح المتظاهرين بالأعلام الفسطينية ورددوا هتافات منددة بالحرب على غزة وبوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية لهم.

واضطرت الشرطة الأمريكية لإغلاق جميع الممرات على جسر بروكلين بشكل مؤقت بعد تزايد أعداد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بصورة ضخمة، حيث جرى إغلاق الجسر الذي يربط مانهاتن بالحي في كلا الاتجاهين، وفقًا لتحذير من السلطات المحلية.

وأوردت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن تجمعات المتظاهرين بدأت عند متحف بروكلين الساعة 3 مساءً (بالتوقيت الشرقي)، واستمرت أمام ساحة باركليز سنتر حتى الساعة 4 مساءً.

وذكرت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن المظاهرة سلمية، ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين .



وأغلقت الشرطة الأمريكية، جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك، مؤقتًا، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المؤيدين لفلسطين بالتوجه نحوه.

كما تم إغلاق الجسر، الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين، في كلا الاتجاهين، وفقًا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية.



وبدأ التجمع المؤيد للفلسطينيين في الثالثة مساء السبت، بتوقيت أمريكا، واستمر أمام ساحة باركليز سنتر، وانتهى عند جسر بروكلين.

ودعت المنظمة المجتمعية التي يقودها الفلسطينيون، المتظاهرين للانضمام إليهم، قائلين: "كلما حاولوا إسكاتنا، وقمعنا، وإخراجنا من الشوارع، زادت أعدادنا، وزاد صوتنا".

وقالت إدارة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين.

وجاءت مظاهرة نيويورك في المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظًا في العالم، من بين عدة مظاهرات في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، بينها مظاهرة قامت بها جماعة يهودية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة من نيويورك، وتم اعتقال 300 شخص منهم يوم الجمعة.

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