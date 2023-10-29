كيفية إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية في Gmail

مع سعي المتسللين لسرقة بياناتك، أصبح تأمين حساباتك بما يتجاوز استخدام كلمات المرور التي يمكن تخمينها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

توفر المصادقة الثنائية (2FA) طبقة إضافية من الأمان، حيث تتطلب رمز تأكيد أو مطالبة من جهاز موثوق به في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول من جهاز جديد.

ومع ذلك، فهي ليست مثالية. يجد البعض أن الخطوة الإضافية غير مريحة، وقد تكون مقفلاً خلف حسابك إذا فقدت الوصول إلى جهاز أو طريقة المصادقة.

إيجابيات استخدام المصادقة الثنائية أكثر من سلبياتها. ولكن إذا كان ذلك يسبب لك المزيد من المشكلات، فيمكنك دائمًا إيقاف تشغيل Gmail 2FA باستخدام هاتف Android أو iPhone أو الكمبيوتر اللائق وقتما تشاء.



ماذا يحدث بعد إيقاف تشغيل Gmail 2FA؟



مع إلغاء تنشيط المصادقة الثنائية، لن تحتاج سوى إلى البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى Gmail على أي جهاز. لن تتلقى مطالبات من Google على الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا. الطريقة الوحيدة التي ستعرف بها عندما يقوم شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك هي من خلال البريد الإلكتروني لتنبيه أمان Google.

تسجيل الدخول إلى Google على شاشة Windows باستخدام زر التحقق من النشاط.

لا يؤدي إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية لحساب Gmail الخاص بك إلى جعله عرضة للمتسللين تلقائيًا. قد يظل حسابك آمنًا إذا كنت استراتيجيًا في إنشاء كلمات المرور. لكن كلمات المرور سيئة، وما زال الكثير من الأشخاص لا يفهمونها بشكل صحيح. ماذا لو عرف شخص ما كلمة المرور الخاصة بك أو تم خداعك عن طريق التصيد الاحتيالي؟ أنت تعرض حسابك في Google للخطر.



يرتبط Gmail بحسابك في Google، مما يعني أن التغييرات في إعدادات الأمان لديك تؤثر على خدمات Google الأخرى التي تستخدمها. يمكن لأي شخص يعرف كلمة المرور الخاصة بك الوصول إلى صور Google والتقويم وDrive والمستندات والتطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى طريقة مصادقة ثانية. تعد مفاتيح مرور Google أمرًا مهمًا، ولكنها لا تمنع عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها عندما يعرف شخص ما كلمة المرور الخاصة بك. من الآمن معرفة أن لديك أمانًا احتياطيًا.

إذا كنت قلقًا بشأن مخاطر التحقق بخطوتين المستند إلى الرسائل القصيرة، فهناك طرق أخرى لاستخدام المصادقة الثنائية على حسابك في Google.



كيفية إيقاف تشغيل التحقق بخطوتين في Gmail على Android وiOS



تم تضمين المصادقة الثنائية لـ Gmail في إعدادات أمان حساب Google الخاص بك، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال أي تطبيق Google أو متصفح ويب. يمكن لمستخدمي Android الوصول إلى إعدادات حساب Google بأكثر من ست طرق، ولكن يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال Gmail إذا كنت تستخدم جهاز iOS. اتبع الخطوات التالية:

افتح Gmail على هاتفك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك في الزاوية العلوية اليمنى.

حدد إدارة حساب Google الخاص بك.

الانتقال إلى إعدادات حساب Google من Gmail

حدد الأمان في قائمة الشريط أسفل بريدك الإلكتروني.

في قسم كيفية تسجيل الدخول إلى Google، انقر فوق التحقق بخطوتين. قم بتأكيد كلمة المرور أو مفتاح المرور الخاص بك في الصفحة التالية إذا لزم الأمر.

انقر فوق "إيقاف" في الزاوية العلوية اليمنى.

نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الأمان الإضافي. انقر فوق "إيقاف" مرة أخرى لتأكيد الإجراء الخاص بك.



كيفية إيقاف تشغيل Gmail 2FA باستخدام جهاز الكمبيوتر



لا يختلف إلغاء تنشيط التحقق بخطوتين لحساب Google الخاص بك على جهاز الكمبيوتر كثيرًا عن الهاتف الذكي. إليك ما يتطلبه الأمر:

تفضل بزيارة myaccount.google.com في متصفحك المفضل وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق الأمان في جزء التنقل الأيمن.

حدد التحقق بخطوتين ضمن قسم كيفية تسجيل الدخول إلى Google.

الانتقال إلى إعدادات المصادقة الثنائية لحساب Google على جهاز الكمبيوتر

انقر فوق "إيقاف" في الأعلى.

إيقاف تشغيل Google 2FA على جهاز الكمبيوتر

تظهر نافذة منبثقة ما يحدث بعد إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية لحسابك في Google. حدد إيقاف مرة أخرى لتأكيد الإجراء الخاص بك.

تأكيد تعطيل Gmail 2FA على جهاز الكمبيوتر

تأكد من أن حسابك في Google قابل للاسترداد

كل ذلك بنقرة واحدة، ولا تحتاج إلى خطوات إضافية لتسجيل الدخول إلى Gmail. ولكن أثناء الاستمتاع بالحرية، تأكد من إمكانية استرداد حسابك في Google في حالة حدوث أي شيء. السيناريو الأسوأ هو اختراق حسابك دون وسيلة للاسترداد. لن يقوم عملاق التكنولوجيا بتسليم حسابك لأنك تعتقد أنه ملكك. تحتاج إلى إثبات ذلك. ابدأ بتحديث رقم هاتفك، لأنه العامل الأساسي الذي تستخدمه Google للتحقق هويتك عندما تحتاج إلى استعادة حساب Google المخترق.