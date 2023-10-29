قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، انه اذا كان هناك اقتراح من الحكومة او مشروع قانون الصناعة تتقدم به للجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب حتي يتم مناقشته والوصول الي افضل صيغة لخدمة الصناعة والمصنعين .

اجتماع لجنة الصناعة

واضاف قريطم خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير الصناعة المهندس احمد سمير اثناء مناقشة خطة واستراتيجية الوزارة انه لابد من وجود طريقة قانونية تشريعية لضم الجميع تحت قانون الصناعة وذلك لتيسير جميع الاجراءات علي المستثمرين ، موضحا ان تلك الرؤية تتماشى مع رؤية القيادة السياسية والرئيس عيد الفتاح السيسي للتسهيل علي المصنعين للنهوض بالصناعة .

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، وزير الصناعة بزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى ، ووعده الوزير بالاستجابة والزيادة في اقرب وقت للوقوف علي العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة

كما طالب قريطم باستغلال ما يحدث مؤخرا من الاقبال الكبير علي المنتج المصري بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها غزة ، مؤكدا المواطنون يبحثون في كل مكان عن المنتج المصري طالبا بضرورة تطوير المنتج المصري وتشجيعه للنهوض بالاقتصاد.

قريطم يطالب وزير الصناعة بزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى