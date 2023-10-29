إنتل تبدأ بيع برامج الذكاء الاصطناعي

هل كنت تعلم بالفعل أن شركة إنتل، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الرقائق، بدأت في بيع البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - بدلاً من مجرد الأجهزة - للشركات التي ترغب في إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مولدة.

وسعت شركة إنتل هذا الجهد. وتخطط للإعلان عن هذه الخطوة في وقت ما خلال الأشهر المقبلة.

قبل أن تستغرب من المشروع نظرًا لمكانة إنتل أيضًا في سباق الذكاء الاصطناعي الكبير، ضع في اعتبارك أنه إذا تضاعفت مبيعات شرائح خادم الذكاء الاصطناعي من Nvidia خمس مرات إلى 125 مليار دولار في العام المقبل كما يتوقع بعض المحللين، فمن المنطقي أن سوق البرامج المشابهة لـ ChatGPT سوف تتوسع أيضًا بشكل كبير عما هي عليه اليوم. لذلك من المفترض أن تكون الفطيرة كبيرة بما يكفي لجميع أنواع بائعي التكنولوجيا في المؤسسات، بما في ذلك شركة إنتل، للحصول على قطعة منها.

كما أشرنا من قبل، يبحث عملاء الذكاء الاصطناعي، الكبار والصغار، عن بدائل أرخص لـ OpenAI، ولم تعد OpenAI هي لعبة برمجيات LLM الوحيدة في المدينة. ستحاول إنتل بلا شك القفز على هذا الاتجاه ومساعدة عملائها على استخدام نماذج لغوية كبيرة من مجموعة متنوعة من المصادر - حتى تلك التي طورتها إنتل نفسها - اعتمادًا على احتياجاتهم.