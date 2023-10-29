Threads يدعم تطبيقات الطرف الثالث

قال رئيس Instagram آدم موسيري في رده على Threads الليلة الماضية أن فريقه يعمل على واجهة برمجة تطبيقات لـ Threads، على الرغم من القلق من أنها ستساعد الناشرين على دفع المحتوى أكثر من منشئي المحتوى. رصدت TechCrunch رده في سلسلة رسائل أخبر فيها Casey Newton من Platformer مستخدمًا آخر أن عدم وجود واجهة برمجة تطبيقات للمطور هو سبب عدم وجود مكافئ لـ Threads في TweetDeck.

إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات (API) قوية بما فيه الكفاية، فقد تفتح النظام الأساسي أمام أفكار جديدة، يتم التعبير عنها من خلال تطبيقات الطرف الثالث وتجارب الويب، حول كيفية التفاعل الفعلي مع المواضيع أو عرض محتواها. ويمكنه أيضًا إضافة ميزات تفتقدها Threads حاليًا، مثل القوائم أو القدرة على متابعة موضوعات محددة.



أجرت منصات اجتماعية كبيرة مثل X وTwitter سابقًا وReddit تغييرات على سياسات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها والتي وجدها مطورو الطرف الثالث معادية، مما أجبر التطبيقات على إيقاف التشغيل أو الانفصال عن الأنظمة الأساسية. انتقل البعض إلى إنشاء عملاء لمنصات أخرى - على سبيل المثال، قام صانعو Tweetbot بإنشاء Ivory لـ Mastodon. لكن Threads، مع ما يقرب من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، تعد بمثابة مرعى أخضر بشكل خاص مقارنة بـ Mastodon وBluesky وجميع بدائل X الأخرى التي ظهرت مؤخرًا.

إلى جانب ما إذا كان بإمكان Threads تقديم واجهة برمجة التطبيقات (API) وكيفية ذلك، فإنه سؤال مفتوح ما إذا كان النظام الأساسي سيتعامل مع التكامل مع بروتوكول الوسائط الاجتماعية المفتوح ActivityPub وكيف. لقد التزم موسري علنًا بربط المواضيع ببروتوكول الوسائط الاجتماعية المفتوحة. حتى أنها اتخذت خطوة صغيرة في هذا الاتجاه، مما يجعل من الممكن التحقق من ملف تعريف Threads الخاص بك فيما يسمى بـ fediverse. إذا بدأ بالفعل في دعم ActivityPub، فيمكنك البدء في رؤية منشورات Threads في موجز متنوع يتضمن أيضًا منشورات من Mastodon وReddit البديل Lemmy وأي نظام أساسي آخر يعمل على البروتوكول.