ناسا تطلق صاروخًا لدراسة مستعر عمره 20 ألف عام

سيقوم صاروخ سبر يحمل أداة تصوير ومطيافية خاصة برحلة قصيرة إلى الفضاء ليلة الأحد لمحاولة التقاط أكبر قدر ممكن من البيانات حول بقايا المستعر الأعظم الذي يحظى بإعجاب طويل في كوكبة الدجاجة. تم تشكيل هدفها، وهو سحابة ضخمة من الغبار والغاز تُعرف باسم Cygnus Loop أو Veil Nebula، بعد الموت الانفجاري لنجم منذ ما يقدر بنحو 20 ألف عام - وما زالت تتوسع.

تخطط ناسا لإطلاق المهمة صباح الإثنين الموافق 29 أكتوبر من منطقة وايت ساندز للصواريخ في نيو مكسيكو. ستراقب تجربة المجال الطيفي للأشعة فوق البنفسجية المتكاملة، أو INFUSE، حلقة الدجاجة لبضع دقائق فقط، وتلتقط الضوء في الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية البعيدة لإضاءة الغازات التي تصل درجة حرارتها إلى 90.000-540.000 درجة فهرنهايت. ومن المتوقع أن تطير إلى ارتفاع حوالي 150 ميلاً قبل أن تهبط بالمظلة إلى الأرض.

تقع حلقة الدجاجة على بعد حوالي 2600 سنة ضوئية، وتشكلت نتيجة انهيار نجم يعتقد أن حجمه يبلغ 20 مرة حجم شمسنا. نظرًا لأن آثار الحدث لا تزال مستمرة، مع توسع السحابة حاليًا بمعدل 930 ألف ميل في الساعة، فهي مرشحة جيدة لدراسة كيفية تأثير المستعرات الأعظم على تكوين أنظمة النجوم الجديدة. قال بريان فليمنج، الباحث الرئيسي في مهمة INFUSE: "إن المستعرات الأعظم مثل تلك التي خلقت Cygnus Loop لها تأثير كبير على كيفية تشكل المجرات".

وقال فليمنج: "سوف يراقب INFUSE كيف يقوم المستعر الأعظم بإلقاء الطاقة في مجرة درب التبانة من خلال التقاط الضوء المنبعث بمجرد اصطدام موجة الانفجار بجيوب من الغاز البارد العائمة حول المجرة". بمجرد عودة INFUSE إلى الأرض وتم جمع بياناته، يخطط الفريق لإصلاحه وإطلاقه مرة أخرى في النهاية.