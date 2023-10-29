حضري كيكة الطبقات بالقرفة واحم أسرتك من أمراض عديدة

يحب البعض نكهة القرفة في الحلويات، حيث تضيف مذاق شهي ومميز للحلوى، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك صنعها لأفراد أسرتك بكل سهولة وبدون مكونات غريبة " كيكة الطبقات بالقرفة "، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة القرفة الطبقات

طريقة عمل كيكة الطبقات بالقرفة

المقادير

- البيض : 5 حبات

- سكر : كوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (بودرة)

- الزيت النباتي : كوب

- دقيق : 2 كوب

- لبن زبادي : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة (لدهن صينية الفرن)

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة (لدهن صينية الفرن)

- القرفة : 3 ملاعق كبيرة (مطحونة)

طريقة التحضير

1. افقسي البيض بوعاء الخلط، وأضيفي كوب السكر واخفقي باستخدام المضرب اليدوي.

2. أضيفي الفانيلا البودرة، والزيت النباتي، والطحين، واللبن الزبادي واخلطي المكونات، وأضيفي البيكنج باودر وحركي.

3. جهزي صينية الفرن بدهنها بالزيت النباتي، والطحين.

4. صبي ربع كمية خليط الكيك، ووزعيه بالصينية، وأدخليه للفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180.

5. عند النضوج، رشي طبقة من القرفة المطحونة.

6. كرري العملية السابقة حتى الانتهاء من كمية خليط الكيك، مع الحرص على وضع طبقات الكيك على رفّ الشواية.

7. زيني وجه الكيك بطبقة من القرفة المطحونة، وقدميها.

فوائد القرفة

تقي من أمراض القلب

تساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقلل مستوى الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، وتحافظ على مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وتساهم في تنظيم مستوى السكر وضغط الدم.

صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة، وتراكم الترسبات، والتهاب اللثة، وأمراض اللثة.

تقلل من مستويات الكولسترول

يرتبط ارتفاع الكولسترول بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، ولكن من فوائد القرفة أنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL (الضار) مع زيادة كوليسترول HDL (الكولسترول "الجيد")، يمكن أن تقلل القرفة أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تقي من السرطان

تساعد مستخلصات القرفة أو الدارسين في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من نمو الخلايا السرطانية، والمساهمة في القضاء عليها.

تدعم صحة الدماغ

تحتوي القرفة على مركبات مثل سينامالديهيد وإبيكاتشين ، والتي ثبت أنها تساعد في منع التدهور المعرفي والخرف ومرض باركنسون ومرض الزهايمر عن طريق تثبيط نمو البروتين المعروف باسم تاو.