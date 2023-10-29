افتتاح أعمال إنشاء وتجهيز مدرسة منشأة كريم الابتدائية المشتركة بالفيوم

تم افتتاح أعمال إنشاء وتجهيز مدرسة منشأة كريم الابتدائية المشتركة - بإدارة سنورس التعليمية بالفيوم إهداء من البنك الأهلي المصري، والتي نفذها مؤسسة مصر الخير، تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم. وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

منحة من البنك الاهلى

تم إنشاء المدرسة، كمنحة مقدمة البنك الأهلى المصري، والمدرسة مكونة من ثلاث طوابق بها 12 فصل ، ومعمل العلوم والحاسب الآلي والمكتبة، وقاعة مجهزة للتدريب والاجتماعات، وفناء المدرسة تم تجهيزة بالنجيل الصناعي ، كما تجهيز المدرسة بالأثاث والسبورات ، كما تم تجهيز المكتبة ومعامل الأوساط المتعددة بأجهزة الكمبيوتر.

حضر الافتتاح، ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالإنابة عن الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية، والدكتور علي فتحي مدير قطاع المشروعات التكاملية، والدكتور وليد أحمد مدير إدارة الاتاحة التعليمية ، و وليد قطب مدير مكتب الفيوم التنفيذي ، ونهاد مجدي مدير إدارة التعليم المجتمعي، و أمل قاسم مسئول التعليم المجتمعي بالفيوم، وممثلي البنك الاهلي المصري، و نرمين شهاب رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، و محمد لطفي مدير عام التجزئة بمنطقة شمال الصعيد، و كريمة مصطفى أبو المجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ، والعلاقات العامة والإعلام بإدارة سنورس التعليمية.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالشكر والتقدير للبنك الأهلي المصري ، ومصر الخير ، وذلك للتعاون المثمر والفعال ، ودعم مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بإنشاء المدارس في المناطق الريفية والقري النائية على مستوى المحافظة.

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