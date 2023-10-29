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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يتخطى سيراميكا كليوباترا بهدف جودوين

مباراة سيراميكا وطلائع
مباراة سيراميكا وطلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً مستحقاً على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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ونجح النيجيري جودوين شيكو في تسجيل هدف الفوز لفريق طلائع اجيش بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بضربة رأس رائعة سكنت شباك الحارس محمد بسام.

بعد الهدف حاول سيراميكا كليوباترا العودة في اللقاء وإدراك التعادل ونجح في الوصول بعدة فرص إلا أن تألق خط دفاع الطلائع وحارس المرمى محمد شعبان حافظ على نظافة شباك طلائع الجيش.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 4 نقاط في المركز 13 بجدول ترتيب المسابقة. 

 

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