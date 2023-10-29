في اليوم العالمي لها.. أشهر أنواع السكتة الدماغية

يحتفل العالم في 29 أكتوبر باليوم العالمي للسكتة الدماغية هي مرض يصيب الشرايين المؤدية إلى الدماغ وداخله، ويعد السبب رقم 5 للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة.

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم سد الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ إما عن طريق جلطة أو انفجارات (أو تمزقات)، وعندما يحدث ذلك، لا يستطيع جزء من الدماغ الحصول على الدم (والأكسجين) الذي يحتاجه، لذلك تموت خلايا الدماغ.



أنواع السكتة الدماغية



يمكن أن تحدث السكتة الدماغية إما عن طريق جلطة تعيق تدفق الدم إلى الدماغ (تسمى السكتة الدماغية الإقفارية) أو عن طريق تمزق الأوعية الدموية ومنع تدفق الدم إلى الدماغ (تسمى السكتة الدماغية النزفية)، وتحدث TIA (النوبة الإقفارية العابرة)، أو "السكتة الدماغية الصغيرة"، بسبب جلطة مؤقتة.

الدماغ هو عضو معقد للغاية يتحكم في وظائف الجسم المختلفة. إذا حدثت سكتة دماغية ولم يتمكن تدفق الدم من الوصول إلى المنطقة التي تتحكم في وظيفة معينة في الجسم، فلن يعمل هذا الجزء من الجسم كما ينبغي.