الإجهاد يسبب التدهور المعرفي.. دراسة توضح

الإجهاد هو استجابة جسدية شائعة وطبيعية للمواقف الصعبة أو الجديدة، والإجهاد له جوانب عقلية وجسدية على حد سواء. عندما تكون متوترا، يطلق جسمك هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين، وهذا يجلب تغييرات جسدية في جسمك، والتي تساعدك على الاستجابة للوضع المجهد.

في حين أن الجميع سيشعرون بالتوتر في بعض الأحيان، فإن تجربة كل شخص ستكون مختلفة، وإن معرفة ما يجعلك متوترا وكيف تستجيب للتحديات المختلفة في الحياة سيساعدك على إدارة الفترات العصيبة.

كشفت دراسة حديثة نُشرت مؤخرًا في JAMA Open Network عن أن الإجهاد المرتفع يمكن أن تزيد من المشكلات المعرفية وتظهر إعاقات إدراكية بعد سن 45 عامًا.



الإجهاد يسبب التدهور المعرفي

أكدت دراسة، صادرة عن جامعة إيموري، أتلانتا الأمريكية، أجريت على مجموعة مكونة من 24448 شخصًا، منهم 59.9% من النساء، والباقي من الرجال (40.1%)، وكان متوسط عمر المشاركين 64 عامًا، لكن أعمارهم تراوحت بين 45 و98 عامًا، ومن بين هذه المجموعة بأكملها، قال حوالي 22.9% من هؤلاء الأشخاص إنهم يشعرون بالتوتر الشديد.

وكشفت الدراسة، عن أن ارتفاع التوتر يرتبط باحتمال أكبر بنسبة 1.08 مرة للإصابة بمشاكل في القدرات المعرفية مثل الذاكرة والتفكير.

وقال الباحثون إن الإجهاد يؤدي إلى مشاكل نفسية، مثل الذاكرة والتدهور المعرفي، وعدم التركيز، وضعف اتخاذ القرار، وعندما يتعرض الشخص للضغط النفسي المزمن، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على شخصيته وسلوكه أيضًا.