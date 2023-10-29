رئيس مركز أبشواي يناقش ملفات هامة مع رؤساء القرى

شهد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز، لمناقشة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال التجارية والإشغالات.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بمتابعة موقف ملفات التصالح وسرعة إنهائها بالمراكز والمدن تسهيلا على المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندسة نسرين محمد عبد الحميد سكرتير عام مركز أبشواي، ومدير المكتب الفني ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية ومدير المركز التكنولوجي والإدارات والأقسام المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية القروية وفنيين التنظيم بالوحدات المحلية ومسئولي قسم المتابعة الميدانية بالمركز.

واستعرض رئيس مركز ومدينة أبشواي الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أبشواي للعام المالي 2023، 2024 م، والبنود المقرر تنفيذها من أعمال الحوائط الساندة والكباري وأعمال رصف الطرق بالأسفلت وتركيب الإنترلوك وأعمال الكهرباء، موجها رؤساء الوحدات القروية بمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية كل في نطاقه طبقا للمواصفات والجدول الزمني.

وتابع رئيس المركز، أعمال توفيق وتقنين أوضاع تراخيص المحال العامة والإعلانات بالمدينة والقرى، مع التوجيه بسرعة إنهاء تقنين الأوضاع للمحلات غير المرخصة نظراً لاقتراب انتهاء المهلة المتاحة والتى تنتهي في بداية شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى تصحيح أوضاع التراخيص الصادرة بالقانون رقم 453 لتراخيص المحال العامة وتطبيق القانون رقم 154 بالمنظومة الجديدة.

مناقشة ملف التصالح مع رؤساء الوحدات القروية بمركز أبشواي

وفيما يخص أعمال ملف التصالح بمركز أبشواي تابع رئيس المركز موقف كل وحدة محلية قروية من ملف التصالح، وتم استعراض عدد الملفات التي تم استلامها وعدد الملفات التي تقع داخل نطاق التصالح وما تم تسليمه منها لاستكمال الإجراءات، وكذلك عدد الملفات التي تم استخراج نموذج رقم (5) مميكن لها وتم تدقيق الإحداثيات بها، ووجه "فراج" بسرعة إنهاء باقي الملفات وتسليم المنتهي منها أولا بأول إلي وحدة المتغيرات المكانية ثم إلى المركز التكنولوجي، كما ناقش رئيس مركز أبشواي أعمال وحدة المتغيرات المكانية لرصد ورفع إحداثيات كافة نقاط المتغيرات المكانية الحديثة الواردة بالمنظومة الالكترونية وعددها 85 متغير مكاني، وما تم معاينته منها وما هو جاري تسجيل إجراءاتهم على المنظومة الالكترونية واستكمال معاينة باقي النقاط.

على صعيد آخر ناقش رئيس المركز الموقف المالي لكل وحدة محلية قروية وحصر الموارد المتاحة والإيرادات التي يتم تحصيلها وطرق الاستفادة المثلي لمقدرات الدولة، وكذلك موقف الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وطرق التعامل مع عوائق الطريق والإشغالات، بالإضافة إلى متابعة مستوي النظافة العامة وعقود وبروتوكولات التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع وشركات النظافة الخاصة بالجمع السكني للقمامة والتنسيق مع المجتمع المدني في تحسين الخدمات وحل المشكلات الخاصة بالمواطنين.