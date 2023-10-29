13  ألف جنيه ..تنقذ سمع «يوسف»

»يوسف شريف إبراهيم» منذ ولادته وهو يعانى ضعف سمع شديد بالأذنين، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع عصبى شديد بالأذنين، وكذلك مرض ضعف فى هرمون النمو الذى يحتاج علاجًا مدى الحياة، والآن يحتاج إلى تركيب سماعات طبية، وحصل عليها منذ سنوات من التأمين الصحى، إلا انها كثيرة الاعطال والصيانة، والآن أصبحت دون جدوى ولا تعمل نهائيا.

«يوسف» أجريت له أربع جراحات دقيقة كبرى بالعظام لعلاج وإصلاح تشوهات بالقدمين، وحاليًا يحتاج بشكل عاجل إلى تركيب سماعات طبية بالأذنين تتكلف اثنى عشر ألف وتسعمائة وأربعين جنيهاً، وإلى عمل جلسات تخاطب بشكل مستمر، كى تتحسن الحالة، ويستطيع الكلام والاستمرار بالحياة، لكن تكلفتها الشهرية عالية، بالإضافة إلى مصاريف العلاج، وهى كبيرة جدًا بالنسبة لوالده، الذى لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، والأب حاليًا مريض ولديه 3 أبناء فى مراحل التعليم، والآن «يوسف» مهدد بصعوبات وفقدان نعمة الكلام، لعدم توافر النفقات المطلوبة للعلاج، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأبناء، ويحتاج علاجًا مستمرًا ومتابعة طبية.

جاءت الأم إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بنفقات شراء السماعات ومصاريف العلاج الضخمة التى لا تقدر عليها.