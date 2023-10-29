الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأيتام فى انتظار الأمل

بوابة الوفد الإلكترونية

 

«هدى عبدالعظيم عبدالعزيز» أرملة توفى زوجها منذ عامين، رحل الزوج وترك خلفه طفلين فى مراحل التعليم المختلفة، الابن «أحمد» 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى، و«بسملة» 11 سنة طالبة فى الصف الخامس الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والملبس وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

كان الزوج عاملاً باليومية، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات المعيشة اليومية، وتناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة للأبناء ومصروفات الدراسة.

الجريدة الورقية