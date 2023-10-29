الأيتام فى انتظار الأمل

«هدى عبدالعظيم عبدالعزيز» أرملة توفى زوجها منذ عامين، رحل الزوج وترك خلفه طفلين فى مراحل التعليم المختلفة، الابن «أحمد» 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى، و«بسملة» 11 سنة طالبة فى الصف الخامس الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والملبس وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

كان الزوج عاملاً باليومية، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات المعيشة اليومية، وتناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة للأبناء ومصروفات الدراسة.