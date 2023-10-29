الأحد 29 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

كفر الدوار في إنتظار وقوع الكارثة

المياه تحاصر غرفة
المياه تحاصر غرفة محول الكهرباء

يعيش الألاف من أهالي منطقة البيضا بمدينة كفر الدوار، حالة من الرعب الشديد ، وإنتظار الموت المحقق، بعد أن أغرقت المياه الناتجة عن كسر إحدي المواسير، محول الكهرباء، الملاصقة لمدرسة البيضا الثانوية المشتركة ، مما يؤدي إلي وقوع كارثة محققة في حالة إنفجار عرفة المحول الكهربائي، بسبب كثافة المياة التي تحيطها من كل جنب ، خاصة مع وجودغرفة الغاز الطبيعي ، مما يؤدي إلي العديد من الضحايا سواء من أهالي المنطقة ، أو طلاب وطالبات المدرسة الثانوية .

وأكد العديد من الأهالي أنهم تقدموا بعشرات الشكاوي والإستغاثات، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، دون أي إستجابة سوي الوعود البراقة .

وإستغرب أهالي المنطقة من تجاهل شكواهم المتعددة ، وأشاروا إلي أنة يبدوا أن المسئولين لن يتدخلوا سوي بعد وقع الكارثة .

وفجر الأهالي مفاجأة وهي قيام المسئولين بإرسال سيارة الكسح ، والتصوير داخل أسوار مدرسة البيضا الثانوية المشتركة ، للإيحاء بأنة تم حل المشكلة ، وهو ما لم يحدث حيث لاتزال المياة المتسربة من إحدي المواسير ، مستمرة وتتزايد بشكل دائم ، مما يهدد بسرعة وقوع الكارثة ، وبعدها كالعادة نبكي علي اللبن المسكوب.

وطالب المواطنين بسرعة تدخل المسئولين لإيجاء حلول حقيقية لتلك المشكلة التي تسبب لهم رعب شديد ، وأصبحوا في إنتظار وقوع الكارثة ، بدلا الإكتفاء بالوعود البراقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع .

      

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