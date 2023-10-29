كفر الدوار في إنتظار وقوع الكارثة

يعيش الألاف من أهالي منطقة البيضا بمدينة كفر الدوار، حالة من الرعب الشديد ، وإنتظار الموت المحقق، بعد أن أغرقت المياه الناتجة عن كسر إحدي المواسير، محول الكهرباء، الملاصقة لمدرسة البيضا الثانوية المشتركة ، مما يؤدي إلي وقوع كارثة محققة في حالة إنفجار عرفة المحول الكهربائي، بسبب كثافة المياة التي تحيطها من كل جنب ، خاصة مع وجودغرفة الغاز الطبيعي ، مما يؤدي إلي العديد من الضحايا سواء من أهالي المنطقة ، أو طلاب وطالبات المدرسة الثانوية .

وأكد العديد من الأهالي أنهم تقدموا بعشرات الشكاوي والإستغاثات، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، دون أي إستجابة سوي الوعود البراقة .

وإستغرب أهالي المنطقة من تجاهل شكواهم المتعددة ، وأشاروا إلي أنة يبدوا أن المسئولين لن يتدخلوا سوي بعد وقع الكارثة .

وفجر الأهالي مفاجأة وهي قيام المسئولين بإرسال سيارة الكسح ، والتصوير داخل أسوار مدرسة البيضا الثانوية المشتركة ، للإيحاء بأنة تم حل المشكلة ، وهو ما لم يحدث حيث لاتزال المياة المتسربة من إحدي المواسير ، مستمرة وتتزايد بشكل دائم ، مما يهدد بسرعة وقوع الكارثة ، وبعدها كالعادة نبكي علي اللبن المسكوب.

وطالب المواطنين بسرعة تدخل المسئولين لإيجاء حلول حقيقية لتلك المشكلة التي تسبب لهم رعب شديد ، وأصبحوا في إنتظار وقوع الكارثة ، بدلا الإكتفاء بالوعود البراقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع .