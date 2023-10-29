الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يسقط أمام مدينة نصر في دوري اليد

يد الاسماعيلي
يد الاسماعيلي

سقط فريق كرة اليد للنادى الاسماعيلى  امام نظيره مدينة نصر بنتيجة ٣٣-٢٩ فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الصالة المغطاة لمركز شباب الشيخ زايد ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز .

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جاء تشكيل الفريق في المباراة: منذر محمد – احمد إبراهيم – السباعى – عبد الرافع – عبدالسلام جمال – محمد حامد – رامى عبدالمنعم – محمود عبدالعزيز – محمد عصام الدين – خالد عصام – مدحت محمد.

يقود الفريق جهاز فنى يضم: نسيم فايد .. المدير الفنى، وليد صابر مدرب عام محمود صالح ..مدير إداري، محمد منصورعلاج طبيعي، إيهاب محمد، إداري شئون لاعبين
كما سقط فريق كرة اليد “المرتبط” للإسماعيلى أمام نظيره مدينة نصر بنتيجة ٤٦-٣٠ فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الصالة المغطاة لمركز شباب الشيخ زايد ضمن فعاليات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز .
أدى الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من .. ساجد محمد – محمد خالد – زياد عماد- أنس عماد- محمد أحمد إبراهيم- كريم أحمد – أحمد نبيل- كريم مختار- أحمد عبدالرؤوف – عمر أشرف -أحمد علاء الدين -سعد حسين – إياد إسلام

يقود الفريق فنيا.. أحمد حسين ويعاونه شريف مختار.
 

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