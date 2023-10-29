السفينة السياحية RESILLIENT LADY تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 2326 سائحا

استقبل ميناء سفاجا البحرى مساء اليوم السفينة السياحية RESILLIENT LADY وعلى متنها 2326 سائحا من جنسيات مختلفة و1125 فرد طاقم قادمة من ميناء بورسعيد وهى بطول 277 مترا.

وتعتبر من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات منتظمة حيث تتكون من 17 طابقا وبها 1408 غرفة، و20 مطعما فضلا عن مجموعة من وسائل الراحة والترفيه وصالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة ويقوم السياح بزيارة مدينتى الاقصر واسوان وتغادر متجهة الى ميناء دبى وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واعلان الطوارىء لكافة الجهات العاملة .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وسرعة انهاء الاجراءات واخذ كافة الاحتياطات الاجرائية والامنية لاستقبال السياح حيث تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة .



كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين، أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية و اظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة