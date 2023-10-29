الأحد 29 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مقال الرئيس السيسي في الأهرام يؤكد دعمه لمهنة الصحافة والإعلام.. فيديو

كتب السيسي المقال
كتب السيسي المقال بمناسبة العدد 50 ألف

قال الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام، إن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بجريدة الأهرام، بمناسبة صدور العدد 50000 للجريدة، يؤكد مدى الصقل الكبير للمؤسسة التي تتسم دائما بالمصداقية ومبادئ المهنة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن رسالة الرئيس السيسي، من المقال هو التأكيد على الدور الكبير لمؤسسات الإعلام في وقت السلم والحرب، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام عبر تاريخها الكبير كانت جسرا للتقارب بين مصر والدول العربية.

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وأوضح أن الأهرام، تعد قلعة من قلاع مصر، لافتا إلى أن المقال جاء في توقيت مهم وهو يضع على الإعلام مسئولية كبيرة في الوعي لما يحاك بالوطن حاليا من تحديات سواء في الداخل أو الخارج.


وشدد على أن المقال، له دلالات كبيرة في هذا التوقيت، مبينا أن الأهرام شكلت وجدان العديد من الأجيال ومنهم جيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.


ولفت إلى أن مقال الرئيس السيسي، في الأهرام، وضع الإعلام أمام مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

 

فيما قالت الإعلامية عزة مصطفى إن مؤسسة الأهرام صرح كبير في عالم الصحافة، منوهًا إلى أنه قديما كان حلم أي حد الصعود للطابق السادس في جريدة الأهرام وهو تاريخ لمصر كلها كان يجلس فيه العظماء من الكتاب والصحفيين.


واختتمت الإعلامية عزة مصطفى حديثها، مشيرة إلى أن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في جريدة الأهرام، بمثابة دعم لمهنة الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص.

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