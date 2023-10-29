الخارجية المصرية تهنئ تركيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية
قدّم السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، خالص التهاني لدولة تركيا؛ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
وقال السفير أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X": "نتقدم بخالص التهنئة إلى دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية".
وتابع: "نتطلع دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة، والبناء على أواصر الصداقة المتميزة، والارتقاء بروابط التعاون الوثيقة بين مصر وتركيا".