الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخارجية المصرية تهنئ تركيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

 السفير أحمد أبوزيد
 السفير أحمد أبوزيد

 قدّم السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، خالص التهاني لدولة تركيا؛ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

 وقال السفير أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X": "نتقدم بخالص التهنئة إلى دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية".

 وتابع: "نتطلع دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة، والبناء على أواصر الصداقة المتميزة، والارتقاء بروابط التعاون الوثيقة بين مصر وتركيا".

 

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