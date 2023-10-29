«الأهلى المصرى» يغطى مخاطر عدم السداد مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وقع البنك الأهلى المصرى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى عقدا لتغطية مخاطر عدم السداد للائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حضر التوقيع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى العجمى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى.

قام بالتوقيع على العقد سعد محيى الدين رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ومصطفى أبوالعزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى.

قال يحيى أبوالفتوح إن توقيع العقد يأتى استمراراً للتعاون الوثيق والبناء والعلاقة التاريخية مع الجمعية والتى امتدت لأكثر من 25 عاماً، قامت خلالها الجمعية بتقديم التغطية التأمينية لمخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى خدمات التأمين التكميلية بما يكفل توفر تغطية تأمينية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الممولة من البنك.

وأضاف أبوالفتوح أن العقد يتضمن العديد من التيسيرات والتعديلات التى تم اضافتها بما يتناسب مع التطورات التى طرأت على السوق خلال الفترة الماضية بما يكفل رفع كفاءة الخدمة المقدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودفع معدلات التعامل مع الجمعية.

أكد مصطفى أبوالعزم حرص الجمعية على تقديم افضل خدمة تأمينية وفقاً وشروط التعاقد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً ان العقد يشمل تغطية مخاطر عدم السداد للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة قطاعات النشاط الاقتصادى، الزراعى، الصناعى، التجارى، والخدمى لكافة الكيانات القانونية سواء الأفراد أو الشركات أو المهن الحرة بحد اقصى 108 ملايين جنيه للعميل الواحد والذى يعد من أكبر قيم التغطية التأمينية فى سوق التأمين المصرى مرجعا ذلك إلى تميز نتائج أعمال الجمعية مالياً وفنياً وثقة معيدى التأمين فى الجمعية، ومشدداً على حرص الجمعية على سداد كافة التزاماتها تجاه عملائها وسرعة صرف التعويض فى التوقيتات المحددة.

أكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التعاون مع الجمعية يأتى فى إطار جهود البنك المبذولة مع شركاء النجاح لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما توفره الجمعية من تغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات التى تثبت الدراسة جدواها الاقتصادية وتستلزم مثل هذا النوع من التغطية التأمينية الحصول على التمويل المطلوب، مشيراً إلى ان محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 157 مليار جم لعدد 129 ألف عميل.

وأضاف سعد محيى الدين أن البنك الأهلى المصرى يعد أول بنك تعامل مع الجمعية منذ تأسيها عام 1998، حيث شهدت معاملات البنك مع الجمعية نمواً مطرداً فى ضوء التعاون والتنسيق التام معها حيث تم تطوير آليات العمل أكثر من مرة بما يتناسب مع ظروف السوق، موضحاً انه تم فى إطار هذا التعاون تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة على قوة التعاقدات المبرمة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات والتى بلغت أكثر من 15 مليار جنيه خلال فترة التعامل بالإضافة إلى التمويلات الأخرى خارج برنامج تنمية المشروعات.